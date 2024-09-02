Alyosha і Тополя на тлі прапора похвалилися синами-школярами
Попри неспокійну "ніч балістики", яку 2-го вересня влаштувала країна-агресор, заклади освіти переповнені спраглими до знань українцями.
Співачка Олена Тополя (Alyosha) з чоловіком Тарасом Тополею і нащадками зробили спільне патріотичне фото і привітали з початком навчального року.
"Пролунав галасливий дзвіночок, сонечко світило ніжно, посмішки, вірші і танці… Ніщо не в силах зламати дух, наснагу і розвиток! Усіх з початком нового навчального року і успіхів у ньому!", - написала співачка.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення співачка разом з дітьми перебувала у США. У листопаді минулого року вона відверто розказувала, чому повернулася на батьківщину та що було причиною її депресії за кордоном.
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