"Який кайф": MamaRika у спортлуці блиснула пресом та похизувалася стрункими ніжками. Фото
Співачка MamaRika (справжнє імʼя Анастасія Середа), яка раніше неодноразово підіймала тему фігури після пологів, показалася у спортлуці.
Артистка попозувала для сторіс свого Instagram та похизувалася стрункими ніжками та пресом.
"Морнінг. Який кайф знову працювати в залі", — написала вона.
До речі, нещодавно виконавиця також розповіла, як вони з чоловіком шоуменом Сергієм Середою справляються з кризою у шлюбі.
Нагадаємо, раніше MamaRika знялася у кліпі з благовірним.
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