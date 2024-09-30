"Який кайф": MamaRika у спортлуці блиснула пресом та похизувалася стрункими ніжками. Фото

Тетяна Сухачова 30 вересня, 15:00
Настя Середа

Співачка показала фігуру

фото з Instagram Mamarika

Співачка MamaRika (справжнє імʼя Анастасія Середа), яка раніше неодноразово підіймала тему фігури після пологів, показалася у спортлуці.

Артистка попозувала для сторіс свого Instagram та похизувалася стрункими ніжками та пресом.

"Морнінг. Який кайф знову працювати в залі", — написала вона.


MamaRika у спортивній формі

Зірка раніше розповідала, як їй було непросто. повернутися у форму після вагітності

скрін зі сторіс
Співачка Анастасія Середа

Артистка, до речі, у січні цього року зробила мамопластику

скрін з instagram
MamaRika у лосинах і топі
скрін з instagram

До речі, нещодавно виконавиця також розповіла, як вони з чоловіком шоуменом Сергієм Середою справляються з кризою у шлюбі.

Нагадаємо, раніше MamaRika знялася у кліпі з благовірним.

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