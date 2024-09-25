"Тебе це ламає поступово": MamaRika про розчинення у материнстві та відчуття непотрібності природі
Співачка MamaRika (Анастасія Середа) уперше відверто розповіла, який непростий період стосунків із самою собою та своїм тілом пережила після народження сина. Артистка повністю втратила впевненість у собі.
У цьому 35-річна зірка, подекуди не стримуючи сліз, зізналася в інтерв'ю Маші Єфросининій.
"Коли я побачила, що (після вагітності та пологів) відбулося з моїм тілом... Перша думка: "Я не та, я ніколи не буду такою, як "до"". І тебе це ламає поступово, одне, друге, третє... І ти в якийсь момент миришся з цим. Я пам'ятаю, що був період, ще рік тому, коли мені навіть здавалося, що і так окей, нормально... Я згадую себе рік тому - я виглядала просто триндєц", - поділилася Настя.
"У мене повністю втратилася впевненість у собі. В мене таке враження, що я розчинилась у материнстві та поставила себе - от є така градація: сім'я, робота - я себе поставила на одне з останніх місць. І це відбувається якось так органічно, коли з'являються дітки і ти трансформуєшся в щось інше", - пояснила вона.
Співачка підкреслила, що не хоче, щоби її слова сприймали так, ніби діти - це щось погане.
"Діти - це найкраще, що може з вами взагалі відбутися в житті. Але паралельно з цим ми маємо не забувати про себе. Тому я завжди кажу, що мами - це супергерої, тому що окрім того, що ти даєш життя, з тебе виходить людина, я вибачаюся, після того в тебе є ще одна людина, яка страждає і якій треба себе зібрати докупи, це ти. Якщо в дитини буде нещасна мама, змучена, зморена і так далі, воно все не клеїться.
Зі спогадів як Анастасії, так і Маші, жінка, яка переживає післяпологову депресію, почувається покинутою - дитиною, яку носила 9 місяців, чоловіком та навіть самою природою.
"Таке враження, що природі ми більше непотрібні, все, ми виконали свою функцію", - сказала MamaRika.
Як відомо, синові Насті та її чоловіка Сергія, Давіду зараз три роки. Нагадаємо, на одній дитині пара не збирається зупинятися та мріє і про народження ще одного малюка, і про всиновлення.
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