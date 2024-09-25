"Тебе це ламає поступово": MamaRika про розчинення у материнстві та відчуття непотрібності природі

MamaRika дала дуже щире інтерв'ю Маші Єфросининій Скрін із відео "Екзамен"

Співачка MamaRika (Анастасія Середа) уперше відверто розповіла, який непростий період стосунків із самою собою та своїм тілом пережила після народження сина. Артистка повністю втратила впевненість у собі.

У цьому 35-річна зірка, подекуди не стримуючи сліз, зізналася в інтерв'ю Маші Єфросининій.

"Коли я побачила, що (після вагітності та пологів) відбулося з моїм тілом... Перша думка: "Я не та, я ніколи не буду такою, як "до"". І тебе це ламає поступово, одне, друге, третє... І ти в якийсь момент миришся з цим. Я пам'ятаю, що був період, ще рік тому, коли мені навіть здавалося, що і так окей, нормально... Я згадую себе рік тому - я виглядала просто триндєц", - поділилася Настя.

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Співачка на деякий час розчинилася в материнстві та занехаяла себе

"У мене повністю втратилася впевненість у собі. В мене таке враження, що я розчинилась у материнстві та поставила себе - от є така градація: сім'я, робота - я себе поставила на одне з останніх місць. І це відбувається якось так органічно, коли з'являються дітки і ти трансформуєшся в щось інше", - пояснила вона.

Співачка підкреслила, що не хоче, щоби її слова сприймали так, ніби діти - це щось погане.

"Діти - це найкраще, що може з вами взагалі відбутися в житті. Але паралельно з цим ми маємо не забувати про себе. Тому я завжди кажу, що мами - це супергерої, тому що окрім того, що ти даєш життя, з тебе виходить людина, я вибачаюся, після того в тебе є ще одна людина, яка страждає і якій треба себе зібрати докупи, це ти. Якщо в дитини буде нещасна мама, змучена, зморена і так далі, воно все не клеїться.

Одним із проявів повернення турботи та любові до себе стала мамопластика, яку Анастасія зробила у січні Фото Natalia Dudych

Зі спогадів як Анастасії, так і Маші, жінка, яка переживає післяпологову депресію, почувається покинутою - дитиною, яку носила 9 місяців, чоловіком та навіть самою природою.

"Таке враження, що природі ми більше непотрібні, все, ми виконали свою функцію", - сказала MamaRika.

Як відомо, синові Насті та її чоловіка Сергія, Давіду зараз три роки. Нагадаємо, на одній дитині пара не збирається зупинятися та мріє і про народження ще одного малюка, і про всиновлення.



