"Ніколи не виглядало краще": Стефанко у спідньому похвалилася станом свого тіла після двох вагітностей

Марія Мельник - 24 квітня, 17:00

"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко, яка виховує 2-річну доньку Каю і 4-річного сина Тео, похизувалася струнким тілом.

У своєму Instagram міс запостила відео, де зізналася, що колись не очікувала повернути довагітну форму, ба більше, перевершити її.

Стефанко у спідньому - фото

Щоби мати таку форму, міс дуже багато тренується


Стефанко похизувалася пресом і ногами

"Пам'ятаю, як боялася, що після народження дітей моє тіло не буде таким самим, як до, але насправді воно ніколи не виглядало краще, ніж зараз", - похизувалася мама

Стефанко - фото у повний зрост

І хоча Олеся багато працює над своїм тілом, однак нагадує, що насамперед необхідно приймати себе. Раніше 36-річна міс, у відповідь на зауваження щодо "втомленого обличчя", закликала відрізняти реальність від спотворення у соцмережах і адекватно ставитись до відмови від використання фільтрів і фотошопу.

Читайте також:

"Міс" Стефанко в яскравих лосинах показала прості вправи для підтягнутих ніг. Відео

Стефанко в молочному плетиві замилувала сімейним Днем подяки на березі океану

Стефанко у відповідь на закиди про нездоровий вигляд показала обличчя без фільтрів

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів