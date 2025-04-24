"Ніколи не виглядало краще": Стефанко у спідньому похвалилася станом свого тіла після двох вагітностей

"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко, яка виховує 2-річну доньку Каю і 4-річного сина Тео, похизувалася струнким тілом.

У своєму Instagram міс запостила відео, де зізналася, що колись не очікувала повернути довагітну форму, ба більше, перевершити її.

Щоби мати таку форму, міс дуже багато тренується

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"Пам'ятаю, як боялася, що після народження дітей моє тіло не буде таким самим, як до, але насправді воно ніколи не виглядало краще, ніж зараз", - похизувалася мама

І хоча Олеся багато працює над своїм тілом, однак нагадує, що насамперед необхідно приймати себе. Раніше 36-річна міс, у відповідь на зауваження щодо "втомленого обличчя", закликала відрізняти реальність від спотворення у соцмережах і адекватно ставитись до відмови від використання фільтрів і фотошопу.