Тарабарова у день народження коханого подякувала йому за кожну мить та замилувала сімейними фото

Фото з Instagram Світлани Тарабарової

Співачка Світлана Тарабарова ніжно привітала свого чоловіка, продюсера Олексія Бондара з днем народження та показала милі фото з ним.

"За кожну мить на цій Землі, за очі наших дітей... люблю. З днем народження, кохання мого життя. Ну класно ж у нас виходить?" - написала Світлана і прикріпила пісню, в якій дякує коханому.

Чоловіку співачки начебто виповнилося 49 років

До речі, Світлана якось мала можливість вийти заміж за Володимира Дантеса

Тарабарова виклала рідкісне фото з весілля

Нагадаємо, Світлана Тарабарова та Олексій Бондар одружилися у 2016-му році. Тоді співачці було 26 років, а її чоловіку - 40.

Також у подружжя є троє спільних дітей: 6-річний Іван, 4-річна Марія та 2-річна Поліна.