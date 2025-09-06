Тарабарова у день народження коханого подякувала йому за кожну мить та замилувала сімейними фото

Юлія Леськова - 6 вересня, 11:13
Співачка Світлана Тарабарова ніжно привітала свого чоловіка, продюсера Олексія Бондара з днем народження та показала милі фото з ним. 

"За кожну мить на цій Землі, за очі наших дітей... люблю. З днем народження, кохання мого життя. Ну класно ж у нас виходить?" - написала Світлана і прикріпила пісню, в якій дякує коханому. 

Нагадаємо, Світлана Тарабарова та Олексій Бондар одружилися у 2016-му році. Тоді співачці було 26 років, а її чоловіку - 40. 

Також у подружжя є троє спільних дітей: 6-річний Іван, 4-річна Марія та 2-річна Поліна. 

