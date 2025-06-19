"Якщо рве на шматки": Тарабарова у рожевому образі артистично повигиналася заради мистецтва. Фото

Карина Тімкова - 19 червня, 15:50

Співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно розкрила, як зміцнити зв'язок з дітьми, влаштувала для себе ексцентричну фотосесію

На нових знімках в Instagram 34-річна зірка постала у світло-рожевому костюмчику, що складався з вільних штанів, корсету і сорочки. Музикантка виконувала динамічні рухи, ніби розповідаючи історію тілом.

"Попри все шукати любов, надію та вірити в людей. І якщо рве на шматки, то перетворюємо це в мистецтво", — написала вона під фото.

Світлана Тарабарова у рожевому луці повигиналася для фото

Тарабарова показала свою артистичну сторону

Фото mike_titarenko

Світлана Тарабарова ефектно попозувала біля стіни для фото

Виконавиця ефектно попритулялася до стіни

Світлана Тарабарова грайливо порухалася для фото

Її яскраве руде волосся додавало динаміки кожному кадру

Світлана Тарабарова у рожевому образі продемонструвала запальні руки

Співачка продемонструвала чуттєві й драматичні рухи

Тарабарова у корсеті знялася під час виконання енергійних рухів

"Ти неймовірна", "Яка краса", "Просто вау", — захоплено писали підписники в коментарях

Нагадаємо, зі своїм чоловіком Олексієм Бондарем співачка виховує трьох діток: 6-річного Івана, 4-річну Марію і 2-річну Поліну. Разом родина частенько робить милі зйомки і влаштовує собі веселі розваги.

Щодо самої Світлани, то не так давно вона показувалася на активному тренуванні та позувала в аутфіті школярки.

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