"Якщо рве на шматки": Тарабарова у рожевому образі артистично повигиналася заради мистецтва. Фото

Співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно розкрила, як зміцнити зв'язок з дітьми, влаштувала для себе ексцентричну фотосесію

На нових знімках в Instagram 34-річна зірка постала у світло-рожевому костюмчику, що складався з вільних штанів, корсету і сорочки. Музикантка виконувала динамічні рухи, ніби розповідаючи історію тілом.

"Попри все шукати любов, надію та вірити в людей. І якщо рве на шматки, то перетворюємо це в мистецтво", — написала вона під фото.

Тарабарова показала свою артистичну сторону Фото mike_titarenko

Виконавиця ефектно попритулялася до стіни

Її яскраве руде волосся додавало динаміки кожному кадру

Співачка продемонструвала чуттєві й драматичні рухи

"Ти неймовірна", "Яка краса", "Просто вау", — захоплено писали підписники в коментарях

Нагадаємо, зі своїм чоловіком Олексієм Бондарем співачка виховує трьох діток: 6-річного Івана, 4-річну Марію і 2-річну Поліну. Разом родина частенько робить милі зйомки і влаштовує собі веселі розваги.

Щодо самої Світлани, то не так давно вона показувалася на активному тренуванні та позувала в аутфіті школярки.