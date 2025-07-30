Тарабарова з дітьми і чоловіком на тлі моря і пальм показала своє "щасливе і тривожне" літо

Співачка Світлана Тарабарова показала, як з дітьми і чоловіком проводить літо.

У своєму Instagram виконавиця оприлюднила фото, де замилувала обіймами на тлі моря і пальм.

"Мрія, яка стала реальністю. 8 років тому я зберігала картинки щасливих сімей із Pinterest і мріяла… І мені дуже пощастило, мрія стала реальністю. Засинаючи, я дякую за дітей, родину, що можу проживати це життя поруч.

Так - складно, так - ростемо у війні під вибухи, і ще мільйон так, але. Тільки поруч з ними я навчилась любити безумовно, дисципліні 24/7 та "я зможу все, на мене ж дивляться діти", - все інше стає дрібним та неважливим. Наше літо - щасливе, тривожне, місцями холодне, але наше", - написала вона.

Зі своїм чоловіком Олексієм Бондарем співачка виховує трьох дітей: 6-річного Івана, 4-річну Марію і 2-річну Поліну

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Як відомо, Тарабарова з тих, хто чесно розповідає шанувальникам про труднощі багатодітного материнства. Раніше вона розказувала про вікові кризи нащадків у їхній родині.