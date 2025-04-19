"2 роки викликів та любові": Тарабарова з чоловіком і старшими дітьми показала солодке свято для молодшої дочки

Фото з Instagram Світлани Тарабарової

Співачка Світлана Тарабарова привітала свою молодшу донечку Поліну з 2-річчям та показала значущі моменти з їхнього життя у щемливому відео.

Зірка з чоловіком Олексієм Бондарем та старшими дітьми - 6-річним Іваном та 4-річною Марією - влаштували для дівчинки справжнє свято з милим тортом, святковими ріжками та кульками.

"Happy Bd, наша Поліна. 2 роки обіймів, щастя, викликів та любові, яку ти даруєш всім нам. Це до сліз! Будь щасливою, ми поруч", - написала співачка.

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Світлана з чоловіком в однакових піжамах привітали молодшу донечку

Світлана також перелічила кожен цінний для неї спогад з донечкою.

"Наша маленька, доросла Поліна. Сьогодні у тебе день народження, і ми всією родиною дякуємо тобі, що ти у нас є. Я пам'ятаю кожен момент за ці два роки: як ти тримала мене за пальчик, як тато обіймав тебе, як діти раділи, що у них є тепер маленька сестричка. Всі наші обійми, усмішки ранкові. Твої перші перемоги, твої "не хочу спати", розкидані броколі по всій кухні, ритуали з сестричкою, перші пісні, перші кроки, неймовірні кроки. Як ми раділи. Радіємо і зараз, любимо, коли ти нас всіх веселиш. З днем народження, неймовірна Поліна. Ніколи не здавайся, люби цей світ, а ми поруч", - сказала Світлана на відео.

Здається, маленька Поліна справжня поціновувачка мультику "Свинка Пеппа", адже і торт, і кульки з персонажкою цього дитячого серіалу

Братик та сестричка потішилися кульками разом з іменинницею

Нагадаємо, якось Світлана Тарабарова разом зі старшими дітьми зняла веселий ролик під вірусний трек.

Також співачка показувала шанувальникам, як з дітьми готує незвичне печиво.