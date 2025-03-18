Тарабарова замилувала кумедними фото з чоловіком і дітьми та зізналась, як повертається в форму
Співачка Світлана Тарабарова потішила фанатів домашньою зйомкою з усією родиною.
У своєму Instagram багатодітна мама опублікувала серію чорно-білих фото, на яких разом із чоловіком Олексієм Бондарем та дітьми побавилася на кріслі.
6-річний Іван і 4-річна Марія весело полежали на таткові, а ось майже 2-річна Поліна позувала без посмішки.
Днями 34-річна Світлана дала інтерв'ю програмі "Моя історія", в якому розповіла про виховання дітей під час повномасштабної війни.
"Ми з дітьми ховаємося в наших металевих укриттях... Це важко психологічно, і я відчуваю відповідальність за їхнє життя. Але щоранку, прокидаючись, я розумію, що мої діти ростуть у рідній країні, говорять українською і ця віра в майбутнє дає сили. Усе, що відбувається зараз, важко, але життя — це постійний ризик, і насправді складно щось передбачити", — зізналася вона.
Нещодавно зірка разом зі своїми нащадками готувала смаколики. Ще сім'я обожнює проводити час разом та гуляти на свіжому повітрі.
А не так давно Тарабарова захопила своїм виглядом у короткому луці.
До речі, Світлана могла вийти заміж за Володимира Дантеса.