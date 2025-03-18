Тарабарова замилувала кумедними фото з чоловіком і дітьми та зізналась, як повертається в форму

Співачка Світлана Тарабарова потішила фанатів домашньою зйомкою з усією родиною.

У своєму Instagram багатодітна мама опублікувала серію чорно-білих фото, на яких разом із чоловіком Олексієм Бондарем та дітьми побавилася на кріслі.

6-річний Іван і 4-річна Марія весело полежали на таткові, а ось майже 2-річна Поліна позувала без посмішки.

"Шукаємо позитив, створюємо свою реальність самостійно, спогади, які надихають, попри все те, що на нас несеться", — підписала теплі кадри артистка Усі фото elenponomaryova

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Коханий зірки усміхнено позував з їхньою найменшою дитиною

Днями 34-річна Світлана дала інтерв'ю програмі "Моя історія", в якому розповіла про виховання дітей під час повномасштабної війни.

"Ми з дітьми ховаємося в наших металевих укриттях... Це важко психологічно, і я відчуваю відповідальність за їхнє життя. Але щоранку, прокидаючись, я розумію, що мої діти ростуть у рідній країні, говорять українською і ця віра в майбутнє дає сили. Усе, що відбувається зараз, важко, але життя — це постійний ризик, і насправді складно щось передбачити", — зізналася вона.

Тарабарова пригорнулася до діток і чоловіка для ніжних фото

Також співачка поділилася, як повертає фігуру після трьох пологів: "Це мені дається нелегко, але я намагаюсь. Зараз я не в найкращій формі, але продовжую працювати над собою. Найбільше допомагає зарядка. Я почала робити її з дітьми. Вона приводить тіло в тонус, розганяє лімфу. Потім — контрастний душ. Ще — назавжди відмовилась від цукру, не п’ю навіть чай або каву з цукром. Такі прості істини, і це допомагає"

Полінку часто можна побачити у мами в блозі

Нещодавно зірка разом зі своїми нащадками готувала смаколики. Ще сім'я обожнює проводити час разом та гуляти на свіжому повітрі.

А не так давно Тарабарова захопила своїм виглядом у короткому луці.

До речі, ​​Світлана могла вийти заміж за Володимира Дантеса.