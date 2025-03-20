Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Танці та цілунки: Тарабарова зі старшими дітьми зняла веселе відео під вірусний трек

Марія Ткаченко - 20 березня, 13:15
Світлана Тарабарова і її діти

Співачка Світлана Тарабарова вирішила в оригінальний та веселий спосіб нагадати фанам про її майбутній концерт.

Артистка залучила своїх старших дітей, 6-річного Івана і 4-річну Марію до зйомок драйвового відео під популярну пісню Doechii "Anxiety". 

Тарабарова і її донька

Світлана із сином і старшою донею вбралися в фемілі-лук із бомберами

Зіркова мама і її нащадки танцюють і обіймаються, а ще Світлана з Марією заціловують набурмосеного Івана.

Як відомо, молодшій доньці Тарабарової, Поліні в квітні виповниться 2 роки. З нею артистка теж полюбляє знімати смішні ролики. А днями Світлана опублікувала в мережі рідкісні кадри, на яких є і всі діти, і її чоловік Олексій Бондар.

Читайте також:

"Знак нескінченності": Тарабарова в річницю весілля зворушливо звернулася до коханого

Тарабарова посвітила ніжками у луці школярки та назвала вік своєї внутрішньої дівчинки

Тарабарова у чорному міні з бантом на спині зізналася, як одягалася б, якби не професія

"Цей момент я запам'ятаю на все життя": Тарабарова розчулила першим "мама" від 1,5-річної донечки. Відео

"Годі скиглити - діємо!": Тарабарова показала енергійне тренування з 6-річним сином



діти зірок тарабарова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів