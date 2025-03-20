Танці та цілунки: Тарабарова зі старшими дітьми зняла веселе відео під вірусний трек
Співачка Світлана Тарабарова вирішила в оригінальний та веселий спосіб нагадати фанам про її майбутній концерт.
Артистка залучила своїх старших дітей, 6-річного Івана і 4-річну Марію до зйомок драйвового відео під популярну пісню Doechii "Anxiety".
Зіркова мама і її нащадки танцюють і обіймаються, а ще Світлана з Марією заціловують набурмосеного Івана.
Як відомо, молодшій доньці Тарабарової, Поліні в квітні виповниться 2 роки. З нею артистка теж полюбляє знімати смішні ролики. А днями Світлана опублікувала в мережі рідкісні кадри, на яких є і всі діти, і її чоловік Олексій Бондар.
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