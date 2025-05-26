Світоліна розказала, скільки спонсор вклав в її кар'єру та як теніс змінює тіло

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Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) розказала, скільки коштів необхідно витратити, щоби стати професійним гравцем.

В інтерв'ю Олексію Дурнєву спортсменка також розповіла, як теніс змінює тіло.

Як зазначила Світоліна, не всі професійні гравці заробляють багато. Ба більше, чимало тенісистів витрачають на підготовку до змагань більше, ніж отримують.

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"Якщо ти не потрапила в топ-50 тенісисток світу, то ти не заробляєш. Виходиш в нуль, навіть в мінус. Є витрати: переліт, харчування, готель. Тобі не сплачують готель.

Ось я поїду грати в Мадрид, де мені нададуть номер у готелі. Це турнир, всім так дають (до того моменту, як ти програв)", - пояснила вона.

Еліна зазначила, що вони з родиною багато подорожували на турніри, зокрема у часи, коли в теніс грав її брат:

"Багато разів вчотирьох спали в авто. Тато, мама, брат, - валетом спали".

А ще Еліна розповіла, скільки зусиль і грошей необхідно для того, аби стати професійним гравцем у теніс.

"Тобі потрібно орендувати корт, тренера. Нехай 30 доларів година, плюс платити тренеру, купляти обладнання постійно, ракетку - 150 доларів", - підрахувала тенісистка.

Однак у 12 років спортсменці пощастило зустріти спонсора - бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова, який за 6 років вклав у професійних шлях Еліни близько мільйона доларів.

Тож, якщо хочете зробити зі своєї дитини професійного гравця - будьте готові до чималих витрат

А ще Світоліна розповіла, як теніс розвиває тіло, зокрема робить його несиметричим.

"Це може бути погано для спини. Це у всіх є. Якщо рука, якою ти граєш - права, то з лівої сторони гірше. Але ми намагаємось робити спеціальні вправи, щоб після тренувань чи матчів вирівняти це.

Світоліна також запевнила, що важливо тренувати і вміння фокусуватися.

"Тренування ока - дуже класно. Я теж роблю деякі вправи. Тому що фокус у людей на чомусь тримається 6 секунд", - пояснила вона.

Як відомо, Світоліна є не лише професійною тенісисткою, а й люблячою дружиною і мамою. Вона разом зі своїм чоловіком-колегою Гаелем Монфісом виховує 2,5-річну доньку Скаї.

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