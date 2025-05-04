Світоліна показала, як її чоловік вчив їхню 2-річну доньку на скейті кататися

Фото з Instagram Еліни Світоліної

Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна потішила підписників свіжим сімейним контентом.

Спортсменка показала, як її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс вчить їхню 2-річну донечку Скаї кататися на скейтборді.

Дівчинка стояла на скейтборді, поки батько легенько його підштовхнув та страхував, аби Скаї не гепнулася.

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Дівчинка з самого малечку пробує себе в активних розвагах

В одному із інтерв'ю Світоліна казала, що віддасть доньку в спорт як тільки вона підросте, проте тільки, якщо в неї теж буде таке бажання

До речі, Скаї опановує три мови: англійську, французьку та українську

В лютому Еліна Світоліна показала донечку у своїх обіймах, поки та стежила за змаганнями свого татка через екран ноутбука.

Також вона вітала свого коханого спортсмена з перемогою українським борщем.