Світоліна показала, як її чоловік вчив їхню 2-річну доньку на скейті кататися
Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна потішила підписників свіжим сімейним контентом.
Спортсменка показала, як її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс вчить їхню 2-річну донечку Скаї кататися на скейтборді.
Дівчинка стояла на скейтборді, поки батько легенько його підштовхнув та страхував, аби Скаї не гепнулася.
В лютому Еліна Світоліна показала донечку у своїх обіймах, поки та стежила за змаганнями свого татка через екран ноутбука.
Також вона вітала свого коханого спортсмена з перемогою українським борщем.
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