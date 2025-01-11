"Заряджений борщем": Світоліна оригінальним фото привітала чоловіка-француза з історичним досягненням

Фото з Instagram Еліни Світоліної

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна оригінально привітала свого чоловіка-француза, тенісиста Гаеля Монфіса з перемогою на турнірі в Окленді та встановленням історичного досягнення.

Завдяки перемозі 38-річний Монфіс став найбільш віковим переможцем турніру ATP з 1977 року.

У своєму Instagram Еліна показала кадр, на якому Гаель сидить за столом біля вікна, а перед ним тарілка з українським борщем.

Реклама:

"Заряджений борщем", - написала вона та додала два емодзі: кубок переможця та руку з біцепсом.

Еліна Світоліна похвалилася чоловіком-переможцем

До речі, якось Еліна Світоліна розповіла, як вони з чоловіком виховують свою спільну донечку Скаї та які мови вона вчить.

Також ТаблоID писав про історію кохання між українською тенісисткою та її французьким колегою.