Світоліна у міні та рельєфному корсеті стала обличчям нового кампейну Гасанової

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Зірка українського тенісу Еліна Світоліна знялася для нового кампейну українського бренду Gasanova.

Тенісистка попозувала в елегантних аутфітах і стала символом жіночої сили та незламності.

Колекція дизайнерки Ельвіри Гасанової осінь-зима 2024-2025 досліджує силу, витримку та відвагу української жінки.

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"Ця капсула натхненна жіночою рішучістю, здатністю долати виклики та прокладати шлях у майбутнє. Натхненням для дизайнерки Ельвіри Гасанової стали українські жінки, які своєю стійкістю та впевненістю змінюють світ. Саме тому обличчям колекції саме Еліну Світоліну.

"Вона уособлює силу духу й елегантність. У колекції поєднано стриману естетику та потужну енергетику: чіткі силуети, виважені пропорції, делікатна гра текстур. Ця презентація стане нагадуванням про силу жінки, яка не боїться брати відповідальність за власну історію"", - пояснила дизайнерка.

Еліна у трендовому кольорі 2024-го - бургунді

Та у цікавому корсеті, який повторює рельєф тіла

Досвід тенісистки як фотомоделі дедалі збагачується

Нагадаємо, нині дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова багато співпрацює з першою леді Оленою Зеленською та допомагає їй підбирати аутфіти для офіційних зустрічей.

У січні TabloID поспілкувався з Гасановою про співпрацю з Зеленською та дізнався, кого з голлівудських зірок вона хоче одягати.