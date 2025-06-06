Світоліна в літаку з мамою і донькою показала, як розпочала відпустку на морі

Марія Мельник - 6 червня, 15:15

Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) показалася у довгоочікуваній відпустці.

У своєму Instagram спортсменка засвітила на фото своїх компаньойок, 2-річну доньку Скаї і маму Олену.

Світоліна з донькою у літака

Еліна не розказувала, куди саме вирушила на відпочинок

Схоже, чоловік Еліни, французький тенісист Гаель Монфіс, не приєднався до дівчат.


Мама також приєдналася до дівчат

Мама також приєдналася до дівчат

Донька Світоліної

Спортсменка досі не показує обличчя доньки анфас

Нагадаємо, раніше Світоліна розказувала, як теніс змінив її тіло (не у кращий бік) та скільки спонсор за 6 років вклав в її професійний шлях.

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Світоліна
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