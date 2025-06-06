Світоліна в літаку з мамою і донькою показала, як розпочала відпустку на морі
Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) показалася у довгоочікуваній відпустці.
У своєму Instagram спортсменка засвітила на фото своїх компаньойок, 2-річну доньку Скаї і маму Олену.
Схоже, чоловік Еліни, французький тенісист Гаель Монфіс, не приєднався до дівчат.
Нагадаємо, раніше Світоліна розказувала, як теніс змінив її тіло (не у кращий бік) та скільки спонсор за 6 років вклав в її професійний шлях.
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