Світоліна замилувала іграшковим чаюванням із 2,5-річною донею. Відео

Марія Ткаченко - 15 травня, 14:30
Еліна Світоліна

Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) поділилася в Instagram зворушливим моментом свого мамського життя: грою в чаювання з 2,5-річною донечкою Скаї.

Личка дівчинки, яка народилася в шлюбі спортсменки з колегою Гаелем Монфісом, побачити не можна, але видно кумедну зачіску, в яку зібрані її кучерики.

Донька Еліни Світоліної

Скаї частувала мамусю "чаєм"

Як відомо, француз Гаель якось казав, якою мовою розмовлятиме їхня з Еліною дитина. 

Нагадаємо, нещодавно Світоліна показувала, як мала, під керівництвом тата, уже опановує скейтборд

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