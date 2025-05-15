Світоліна замилувала іграшковим чаюванням із 2,5-річною донею. Відео
Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) поділилася в Instagram зворушливим моментом свого мамського життя: грою в чаювання з 2,5-річною донечкою Скаї.
Личка дівчинки, яка народилася в шлюбі спортсменки з колегою Гаелем Монфісом, побачити не можна, але видно кумедну зачіску, в яку зібрані її кучерики.
Як відомо, француз Гаель якось казав, якою мовою розмовлятиме їхня з Еліною дитина.
Нагадаємо, нещодавно Світоліна показувала, як мала, під керівництвом тата, уже опановує скейтборд.
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