Світоліна замилувала обіймами з 2-річною донькою і показала, як вона вболівала за тата

Одна з найбільш титулованих тенісисток, одеситка Еліна Світоліна замилувала посиденьками з 2-річною донькою Скаї.

У своєму Instagram спортсменка показала, як дівчинка спостерігала за грою тата, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

За словами Еліни, з донькою вона намагається спілкуватися українською. Однак дівчинка знає ще англійську і французьку скрін з Instagram

Скаї має можливість пишатися своїм батьком і бачити його на всіх відомих спортивних каналах

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Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про тенісистку, зокрема, про її спільний з батьком винний бізнес, нерухомість в Лондоні й Монако та любов до нецензурної лайки на тенісному корті.

А нещодавно тенісистка розказувала, як їй живеться у шлюбі з колегою.