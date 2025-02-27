Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Світоліна замилувала обіймами з 2-річною донькою і показала, як вона вболівала за тата

Марія Мельник - 27 лютого, 10:00

Одна з найбільш титулованих тенісисток, одеситка Еліна Світоліна замилувала посиденьками з 2-річною донькою Скаї.

У своєму Instagram спортсменка показала, як дівчинка спостерігала за грою тата, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Світоліна зі Скаї у вишиванці

За словами Еліни, з донькою вона намагається спілкуватися українською. Однак дівчинка знає ще англійську і французьку

скрін з Instagram
Скаї має можливість пишатися своїм батьком і бачити його на всіх відомих спортивних каналах
Скаї має можливість пишатися своїм батьком і бачити його на всіх відомих спортивних каналах

Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про тенісистку, зокрема, про її спільний з батьком винний бізнес, нерухомість в Лондоні й Монако та любов до нецензурної лайки на тенісному корті.

А нещодавно тенісистка розказувала, як їй живеться у шлюбі з колегою.

Читайте також:

Зі штангою і не тільки: Світоліна в червоних лосинах показала своє вибухове тренування через два місяці після операції

Світоліна в обтислому червоному попозувала для елегантної реклами ювелірного бренду

"Заряджений борщем": Світоліна оригінальним фото привітала чоловіка-француза з історичним досягненням

Світоліна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів