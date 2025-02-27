Світоліна замилувала обіймами з 2-річною донькою і показала, як вона вболівала за тата
Одна з найбільш титулованих тенісисток, одеситка Еліна Світоліна замилувала посиденьками з 2-річною донькою Скаї.
У своєму Instagram спортсменка показала, як дівчинка спостерігала за грою тата, французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про тенісистку, зокрема, про її спільний з батьком винний бізнес, нерухомість в Лондоні й Монако та любов до нецензурної лайки на тенісному корті.
А нещодавно тенісистка розказувала, як їй живеться у шлюбі з колегою.
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