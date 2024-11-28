Зі штангою і не тільки: Світоліна в червоних лосинах показала своє вибухове тренування через два місяці після операції

Схоже, тенісистка Еліна Світоліна вже повністю оговталася після операції на нозі, яка була в неї в середині вересня, та набирає свій звичний спортивний темп.

30-річна призерка Олімпійських ігор виклала в мережу відео свого драйвового тренування, в якому є не лише штанга та гантелі, а і купа іншого знаряддя для різноманіття воркауту.

Спочатку Еліна робила бокові присідання на одну ногу, тримаючи штангу

Потім станова тяга на одній нозі

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Далі тенісистка прокачала руки і спину

Над плечима теж важливо попрацювати

Руки можна качати не лише з гантелями

Судячи з того, як Еліна стрибала, її нога вже в повному порядку

Еліна потренувалася і задоволена собою. Будь як Еліна!

Нагадаємо, нещодавно Світоліна показувала яскраві моменти свого життя, а також себе в купальнику під час поїздки в Оман.