Зі штангою і не тільки: Світоліна в червоних лосинах показала своє вибухове тренування через два місяці після операції
Схоже, тенісистка Еліна Світоліна вже повністю оговталася після операції на нозі, яка була в неї в середині вересня, та набирає свій звичний спортивний темп.
30-річна призерка Олімпійських ігор виклала в мережу відео свого драйвового тренування, в якому є не лише штанга та гантелі, а і купа іншого знаряддя для різноманіття воркауту.
Нагадаємо, нещодавно Світоліна показувала яскраві моменти свого життя, а також себе в купальнику під час поїздки в Оман.
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