"Буває складно": Світоліна розказала, якими мовами виховує дочку, як їй живеться у шлюбі з колегою та про перехід на українську

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Одна з найбільш титулованих тенісисток, одеситка Еліна Світоліна розказала про прищеплення українських традицій в їхній родині.

В інтерв'ю журналістці УП Софії Середі 30-річна дружина французького тенісиста Гаеля Монфіса також розповіла про виховання 2-річної доньки Скаї у мультилінгвальному середовищі.

Як пояснила Світоліна, її донька вже з дитинства знає декілька мов.

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"У доньки три мови. Я намагаюсь спілкуватися з нею українською. Це непросто, тому що в садочку англійська, французька. Вдома батько розмовляє французькою, няня теж англійською. У нас декілька мов, і трохи буває складно. Коли потрібно щось їй донести, я можу сказати англійською, тому що вона багато її чує", - пояснила спортсменка.

Еліна часто фотографується з донькою, однак її обличчя досі не показує фото з Instagram

За словами Світоліної, для неї вельми важливо, аби донька знала своє коріння та мову.

"Для мене дуже важливо, щоб вона спілкувалася українською. У мене взагалі є мрія, щоб вона приїхала зі мною, коли вже буде трохи дорослішою, побачила Україну. Щоб ми могли приїжджати разом і проводити тут час. Познайомити її з культурою України. Сподіваюся, що скоро, після перемоги, зможу це зробити", - зізналася тенісистка.

Еліна, яка зростала здебільшого в російськомовному середовищі, розказала, як проходила її лінгвістична українізація.

"Для мене зараз це нескладно, це наше, українське. Вважаю, це дуже важливо. Буває складно, тому що знаю, що моя англійська більше про спорт, про теніс. Мені зручніше спілкуватися англіською.

Вдома з чоловіком теж англійська (і французька). Інколи перемикатися буває трохи складно, але я беру уроки, хочу більше спілкуватися. Це частина мене і частина України. Вважаю, це дуже важливо", - підбила підсумки тенісистка.

А ще Світоліна розповіла про нюанси шлюбу з колегою-професіоналом.

"Думаю, що це нам допомагає психологічно, тому що ми можемо дуже відверто поговорити. Я нормально ставлюся до критики. Знаю, що він хоче кращого для мене. Я теж хочу кращого для нього.

Коли граєш на найвищому рівні (він в чоловічому, я в жіночому) в нас є взаєморозуміння щодо того, що відбувається, коли потрібно щось сказати, коли треба промовчати...", - пояснила Еліна.

Шлюб із колегою - це взаємопідтримка та розуміння

Нагадаємо, у 2020 році Еліна Світоліна увійшла до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу. Вона опинилася на сьомому місці з доходом у 6,4 мільйона доларів.

Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про тенісистку, зокрема, про її спільний з батьком винний бізнес, нерухомість в Лондоні й Монако та любов до нецензурної лайки на тенісному корті.