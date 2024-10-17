Цимбалюк у трусах зафотобомбив селфі своєї коханої з букетом
Актор Тарас Цимбалюк та його дівчина, дизайнерка Світлана Готочкіна повеселили живим домашнім фото.
Поки Світлана хизувалася трояндами від коханого, він прошмигнув у кадрі і засвітив своє спортивне тіло.
Нагадаємо, у червні 2022-го Цимбалюк повідомив, що він та його ексдружина, візажистка Тіна Антоненко більше не пара.
Тарас і Тіна були разом 4 роки. Для актора це вже другий шлюб. Якось він розказував, як познайомився з Готочкіною, та що його найбільше вразило в ній.
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