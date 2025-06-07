Tayanna коло ШІ-гепарда закликала позбутися "гордої сомостійності"

Фото з Instagram Tayanna

Співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) поділилася відео, згенероване ШІ коло гепарда та закликала підписників відкинути думку про самостійність.

"Я можу все сама. І буду сама. І ніхто мені не треба. Як тільки у вас зʼявляються ці думки — посилайте їх на х*й. Зазвичай вони зʼявляються від болю, гіркого досвіду або від страху", - написала співачка.

Зірка додала, що справжня сила - навчитися приймати допомогу.

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"Але сила — в тому, щоб навчитись бути не сама і дозволити тому, хто прийшов, вас зберегти у вашій самості, а не гордій самостійності", - зазначила Решетняк.

Проти такої думки виступила співачка Оля Полякова у коментарях. Вона заявила, що самостійність - це база.

"Та не знаю, ми все одно самі навіть коли в парі! Пришли самі та й підемо самі! Так що самостійно це просто база", - написала Полякова.

Ось такий діалог вийшов у двох співачок Скріншот з Instagram Tayanna

Нагадаємо, кілька місяців тому Тетяна зізналася, що вона з сином отруїлася чадним газом.

Також співачка якось зізналася, що боїться ходити на побачення.