Боса Tayаnna в ажурній сукні побігла до води у новому кліпі
Співачка TAYANNA представила запальний трек "До води".
У спокусливому чорно-білому кліпі виконавиця в ажурній сукні поєднала етно мотиви з сучасними танцями.
У центрі композиції — зв’язок жінки з природою: її сила, її зцілення, її здатність пам’ятати або відпускати.
"Ця пісня — моє внутрішнє переосмислення. Я все більше відчуваю, наскільки природа є частиною мене, наскільки важливо для жінки бути поруч із нею, відчувати її силу та єдність. Природа наповнює, заспокоює, гармонізує. Земля й вода здатні зцілювати, адже в усьому, що нас оточує, закладена цілюща енергія", - прокоментувала новий реліз авторка.
Як відомо, Tayanna з тих, хто не боїться перевтілень і експериментує над іміджем у власних кліпах. Не так давно співачка опинилася в ролі касирки Укрзалізниці.