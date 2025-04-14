Боса Tayаnna в ажурній сукні побігла до води у новому кліпі

Марія Мельник - 14 квітня, 15:15
Tayanna у чорно-білому кліпі
Фото пресслужби Tayanna

Співачка TAYANNA представила запальний трек "До води".

У спокусливому чорно-білому кліпі виконавиця в ажурній сукні поєднала етно мотиви з сучасними танцями.

У центрі композиції — зв’язок жінки з природою: її сила, її зцілення, її здатність пам’ятати або відпускати.


"Ця пісня — моє внутрішнє переосмислення. Я все більше відчуваю, наскільки природа є частиною мене, наскільки важливо для жінки бути поруч із нею, відчувати її силу та єдність. Природа наповнює, заспокоює, гармонізує. Земля й вода здатні зцілювати, адже в усьому, що нас оточує, закладена цілюща енергія", - прокоментувала новий реліз авторка.

Співачка показала, як знімали кліп

Бекстейдж зі зйомки, де виконавиця показала цікавий образ

Співачка у білій сукні

Виконавиця, як завжди, стала втіленням жіночності

Портретне фото - Tayanna

Як відомо, Tayanna з тих, хто не боїться перевтілень і експериментує над іміджем у власних кліпах. Не так давно співачка опинилася в ролі касирки Укрзалізниці.

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Tayanna
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