"Сміливо дивитися в очі": Єфросиніна в капелюшку з сіткою показалася на драматичних чорно-білих фото

Телеведуча Маша Єфросиніна вразила чорно-білими портретами.

На знімках 45-річна зірка в елегантному головному уборі і з сіткою на обличчі зачарувала поглядом перед камерою.

"Сміливо дивитися в очі: любові, страхам, помилкам", - підписала фото Маша.

Сітка додає погляду Маші ще більшої виразності, однак й загадковості Фото з Instagram

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Рукавички і пози обрамляють жіночність Єфросиніної

Як відомо, Єфросиніна з тих, для кого краса є одним з головних стрижнів. Раніше вона показувала, як виглядає її рутина перед виходом на сцену.