"Сміливо дивитися в очі": Єфросиніна в капелюшку з сіткою показалася на драматичних чорно-білих фото
Телеведуча Маша Єфросиніна вразила чорно-білими портретами.
На знімках 45-річна зірка в елегантному головному уборі і з сіткою на обличчі зачарувала поглядом перед камерою.
"Сміливо дивитися в очі: любові, страхам, помилкам", - підписала фото Маша.
Як відомо, Єфросиніна з тих, для кого краса є одним з головних стрижнів. Раніше вона показувала, як виглядає її рутина перед виходом на сцену.
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