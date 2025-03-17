Єфросиніна показала тригодинні збори на сцену та "втомлену" б'юті-рутину. Відео
Телеведуча Маша Єфросиніна показала свою рутину перед виходом на сцену.
У себе в Instagram 45-річна зірка розповіла, що її дорога з Києва до Цюриха зайняла 26 годин. Маша зізналася, що сильно втомлена, але все одно має зібратися для виступу.
На опублікованому відео вона з рушником на голові спочатку почистила зуби та нанесла маску на обличчя.
"Втома, зараз я тебе переможу... Всього якихось три години зборів", — сказала зірка "Дорослих дівчаток".
Останнім штрихом стало вбрання — жакет і штани у трендовому кольорі бургунді.
Нещодавно Єфросиніна показала цікавий секрет, яким зберігає макіяж під час одягання. Також вона частенько позує з оголеними стегнами та робить пікантні зйомки у білизні. А ще ведуча зізналася, чи хоче боротися зі старінням.
До речі, чоловіком Маші є бізнесмен і військовий Тимур Хромаєв. Пара має двох дітей — 21-річну Нану й 10-річного Олександра.
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