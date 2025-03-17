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Єфросиніна показала тригодинні збори на сцену та "втомлену" б'юті-рутину. Відео

Карина Тімкова - 17 березня, 15:00

Телеведуча Маша Єфросиніна показала свою рутину перед виходом на сцену.

У себе в Instagram 45-річна зірка розповіла, що її дорога з Києва до Цюриха зайняла 26 годин. Маша зізналася, що сильно втомлена, але все одно має зібратися для виступу.

На опублікованому відео вона з рушником на голові спочатку почистила зуби та нанесла маску на обличчя.

Маша Єфросиніна нанесла доглядовий засіб на шкіру

"Ніби я якогось слимака розмазую", — пожартувала засновниця фонду

Скрін Instagram

Маша Єфросиніна показала свій догляд за обличчям

Знімаючи доглядовий засіб з обличчя вона сказала, що це "приємніше, ніж розпаковувати новий телефон"

"Втома, зараз я тебе переможу... Всього якихось три години зборів", — сказала зірка "Дорослих дівчаток".

Маша Єфросиніна показала, як сушить пасма

Далі Єфросиніна висушила волосся

Маша Єфросиніна поділилася доглядом за волоссям

Та нанесла есенцію на пасма

Маша Єфросиніна показала, як робить макіяж

Потім ведуча перейшла до макіяжу. Спершу вона використала тон і консилер

Маша Єфросиніна показала техніку нанесення тону і консилеру

Без невдач не обійшлося — косметика забруднила футболку

Маша Єфросиніна показала, як випрямляє волосся

Вже зі зробленим макіяжем укладаємо волосся

Маша Єфросиніна зробила укладку та макіяж

Зірка потішилася охайним мейком та елегантною зачіскою

Останнім штрихом стало вбрання — жакет і штани у трендовому кольорі бургунді.

Маша Єфросиніна вдягнула елегантний піджак і брюки

Маша у стильному костюмі покрасувалася перед камерою

Нещодавно Єфросиніна показала цікавий секрет, яким зберігає макіяж під час одягання. Також вона частенько позує з оголеними стегнами та робить пікантні зйомки у білизні. А ще ведуча зізналася, чи хоче боротися зі старінням.

До речі, чоловіком Маші є бізнесмен і військовий Тимур Хромаєв. Пара має двох дітей — 21-річну Нану й 10-річного Олександра.

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