Єфросиніна показала тригодинні збори на сцену та "втомлену" б'юті-рутину. Відео

Телеведуча Маша Єфросиніна показала свою рутину перед виходом на сцену.

У себе в Instagram 45-річна зірка розповіла, що її дорога з Києва до Цюриха зайняла 26 годин. Маша зізналася, що сильно втомлена, але все одно має зібратися для виступу.

На опублікованому відео вона з рушником на голові спочатку почистила зуби та нанесла маску на обличчя.

"Ніби я якогось слимака розмазую", — пожартувала засновниця фонду Скрін Instagram

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Знімаючи доглядовий засіб з обличчя вона сказала, що це "приємніше, ніж розпаковувати новий телефон"

"Втома, зараз я тебе переможу... Всього якихось три години зборів", — сказала зірка "Дорослих дівчаток".

Далі Єфросиніна висушила волосся

Та нанесла есенцію на пасма

Потім ведуча перейшла до макіяжу. Спершу вона використала тон і консилер

Без невдач не обійшлося — косметика забруднила футболку

Вже зі зробленим макіяжем укладаємо волосся

Зірка потішилася охайним мейком та елегантною зачіскою

Останнім штрихом стало вбрання — жакет і штани у трендовому кольорі бургунді.

Маша у стильному костюмі покрасувалася перед камерою

Нещодавно Єфросиніна показала цікавий секрет, яким зберігає макіяж під час одягання. Також вона частенько позує з оголеними стегнами та робить пікантні зйомки у білизні. А ще ведуча зізналася, чи хоче боротися зі старінням.

До речі, чоловіком Маші є бізнесмен і військовий Тимур Хромаєв. Пара має двох дітей — 21-річну Нану й 10-річного Олександра.