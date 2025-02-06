Терен розказав про розмір пенсії та бізнес, яким хоче об'єднати військових та цивільних

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Ветеран великої війни Олександр "Терен" Будько, який був головним героєм 13-го сезону "Холостяка", розказав, над яким бізнесом нині працює.

В інтерв'ю Марічці Падалко він також розповів про розмір пенсії та звернувся до хейтерів.

"Зараз ось я виграв грант українського ветеранського фонду. Намагаюся відкрити свій заклад. Це тяжко, бо немає приміщення відповідного, щоб за всіма нормами зробити його доступним. Це буде ветеранський простір, кав'ярня.

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Ціль цього простору - об'єднати ветеранів, діючих військових і цивільних людей, для того, щоб вони мали місце, пристанище, де всі будуть рівні. Не буде "служив, не служив". Хочеться зробити дружній прострір для всіх груп населення", - розказав Олександр.

"Зараз дуже тяжко з приміщенням, шукаємо вже майже місяць, поки що не вдається. Серед критеріїв - доступність, звичайно, щоб було десь поруч з транспортною розв'язкою, зручною для всіх. Тобто, це правий берег, близько 100 квадратів, тому що там має бути і маленький подіум, ніби сцена. Скажімо, відкритий простір для того, щоб ми вільно всі могли пересуватися там. Ну і, бажано, перший поверх, не восьмий, не сьомий, не третій, без сходів, бо навіть пандуси зараз складно робити і складно їх робити саме за нормами", - поділився Терен.

За словами Олександра, нині він має єдиний сталий дохід – пенсію.

"Нормальна пенсія. Я не скажу, що супер гарна, але може бути. Бо у нас же є якийсь такий міф, що пенсія – це копійки. Не 3 тисячі гривень! Тобто можна собі хоч щось дозволити. Тож я міг би жити і на цю пенсію, піти на роботу ще додатково десь оператором чи охоронцем. І все в мене було б добре", - запевнив ветеран великої війни.

Терен також звернувся до своїх хейтерів.

"Я готовий очолити батальйон, куди ви всі вступите, і навіть у своєму нинішньому стані піти на фронт. Але тільки якщо ви будете в цьому батальйоні. Не переживайте, зробимо швидко", - з усмішкою попередив Олександр.

Як відомо, Олександру нерідко доводиться спілкуватися з хейтерами. У грудні ветеран обурився через спекуляції про те, як і коли він втратив обидві ноги, і надав докази у вигляді довідки.

А на початку лютого Терен та його обраниця на телешоу Інна Бєлєнь повідомили, що вони більше не разом.