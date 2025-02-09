"Знову обпеклася": переможниця "Холостяка" Бєлєнь про стосунки з Тереном та чому не називає причину розставання

Скріншот з YouTube

Переможниця романтичного шоу "Холостяк 13" Інна Бєлєнь, яка нещодавно розійшлася з головним героєм проєкту Олександром "Тереном" Будьком розповіла, як переживає розставання, чи підтримують її батьки та прокоментувала чутки про те, що її батько олігарх.

За словами Бєлєнь, у стосунках з Сашею вона знову обпеклася.

"Скажемо так, я знову помилилася у своєму виборі. Я знову обпеклася. Я дуже багато йшла на поступки, хоча хотіла стосунки, де я б не прогиналася під чоловіка. А шалене кохання... по-перше, не треба такими словами розкидуватися, як "кохання". Шалене кохання не відчув, так? Але можна було якось сказати, типу "я не відчув того, що хотів би відчути до тебе". Бо я, наприклад, скажу, що закохалася на проєкті. Я в голові побудувала ідеальний сценарій того, що буде. Я хотіла заміжжя, будинок і дитина", - сказала вона в коментарі Люкс ФМ.

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Інна зізналася, що не хоче, аби її асоціювали з Тереном

Інна зазначила, що дуже б хотіла розповісти чому ж вони розійшлися, однак з поваги до того, що у них було - не буде. Але додала, що надалі не хоче, аби її асоціювали з Тереном.

"Я б хотіла підвести риску і розповісти чому. Але з тієї поваги, що було у нас з Сашею, зокрема на проєкті, хоча він цю риску давно вже перетнув. Я не буду спускатися і для голосних заголовків казати, чому ми розсталися. Я просто хочу, аби з цього моменту моє ім'я не звучало поряд з його, щоб наші дороги йшли окремо одне від одного, щоб нас більше не пов'язували. Все!", - наголосила вона.

З поваги до колишнього вона не назвала причину розставання

Після розставання Інну підтримують батьки.

"Мої батьки не були проти, щоб я пішла на проєкт. Тато в шоці, бо вони класно спілкувалися на знайомстві. Мама на моєму боці. Ну скажемо так, моя родина на моєму боці", - додала Бєлєнь.

Інна також відповіла на чутки, що її батько олігарх, який купив їй перемогу на "Холостяку".

"Якби мій тато і був би олігархом, то він краще б краще мені "беху" х7 подарував, ніж перемогу на проєкті. Ці чутки просто не туди. Мої батьки мене завжди підтримували, завжди допомагали. Те що я зараз маю - дякую своїм батькам за приклад", - підсумувала вона.

Нагадаємо, після новини про розставання Інни та Саші, останній попросив її підписників "від'*батися" від нього та звинуватив дівчину в ігноруванні.

У відповідь на це Інна записала відеозвернення у якому заявила, що побачила його ставлення до себе.