"Була щасливою і живою": Бєлєнь відповіла на поширені питання про Терена і чи з'явився в неї новий хлопець

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк", блогерка Інна Бєлєнь попросила свою аудиторію дати їй завершити цей розділ свого життя і не згадувати більше про Олександра "Терена" Будька. Але наостанок дівчина все ж відповіла не декілька запитань стосовно нього.

29-річна Інна підкреслила, що не шкодує про те, що в її житті була така романтична історія.

"Я не жалкую ні про що, я була щасливою і живою, я відчувала емоції, у мене були почуття, тому все так, як мало бути", - зазначила блогерка.

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Бєлєнь спростувала чутки про те, що в її житті вже з'явився новий чоловік, зокрема про роман зі співаком Вадимом Олійником.

"Я не в стосунках. У мене нема відносин. Чоловіка, коханця також", - заявила Інна.

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Дівчина запевнила, що коли це зміниться, вона виставить фото і напише, що щаслива.

А ще Бєлєнь розсекретила для своєї аудиторії три цікаві та несподівані факти про себе: вона офіційно оформила згоду на посмертне донорство, якось її за пікантне місце вкусила черепаха, а в Німеччині її взяли під охорону через жарт про танк.

Нагадаємо, нещодавно блогерка зізналася, що після "Холостяка" до неї залицяються медійні чоловіки, але досвід, принаймні, поки що, негативний.

Як відомо, про те, що вони більше не пара, Терен і Бєлєнь оголосили на початку лютого.