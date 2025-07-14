The Rasmus виступлять на Atlas Festival 2025 з гуманітарною місією

Фінський рок-гурт The Rasmus виступить на Atlas Festival і стане амбасадором дитячого благодійного фонду.

Гурт прийде в Україну не лише з музикою, а й із важливою гуманітарною місією.

The Rasmus долучаються до ініціативи, яка рятує дитячі життя в Україні, підтримавши благодійний фонд Good Donations, який уже другий рік поспіль є партнером фестивалю Atlas у зборі коштів для дитячих лікарень. Цього разу фонд збирається закупити життєво необхідне обладнання для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Фото пресслужби

У межах візиту гурт The Rasmus проведе: благодійну автограф-сесію, пресбрифінг для журналістів, а також відвідає "Охматдит", щоб особисто поспілкуватися з лікарями та дітьми.

Окрім цього, на Atlas Festival 2025 (18-20 липня) відбудеться благодійний розіграш унікальних лотів від The Rasmus — всі зібрані кошти буде спрямовано на закупівлю спеціального медичного обладнання для клініки.

Нагадаємо, фестиваль відбудеться 18, 19 та 20 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall. Цьогоріч Atlas Festival відзначає своє 10-річчя, а першими оголошеними учасниками стали зірки нової хвилі української музики: KOLA, PARFENIUK, Nikow, Domiy, Tember Blanche, а також гурти "хейтспіч" і "Сусіди стерплять".