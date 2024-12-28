Кароль у срібному топі з декольте до пупа знялася на підлозі у вигадливих позах

Юлія Леськова 28 грудня, 09:22
Тіна Кароль позує для фото
Фото michael_fedorak

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно виконувала різдвяну колядку з учасниками лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2025, потішила фанів новими фото.

Світлинами Кароль поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Тіна позує усрібному топі з глибоким декольте, обтислих чорних штанях та босоніжках на масивних підборах.


"Забери мене, коли ходить сон. Коли ходить сон край моїх вікон", - написала співачка.

Тіна Кароль показала нові фото
Заняття йогою стали Тіні у пригоді на цій фотосесії
Фото michael_fedorak
Тіна Кароль на нових фото

Волосся співачки заплели у косу для ефектного образу

Фото michael_fedorak
Тіна Кароль показала нові фото
Фото michael_fedorak

Нагадаємо, на початку грудня Тіна Кароль показувала свій зимовий образ у шоколадному пуховику та ботфортах.

Як відомо, також співачка хвалилася своїм рельєфним пресом у топі.

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Тіна Кароль
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