Новий роман? 62-річного Круза в День закоханих заскочили за вечерею з колишньою Аффлека

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62-річного голлівудського актора Тома Круза вкотре помітили у компанії набагато молодшої красуні. Цього разу зірковий ловелас провів День святого Валентина за вечерею з 36-річною колишньою Бена Аффлека, акторкою Анною де Армас.

Про це пише видання Aceshowbiz.

Зазначається, що Тома та Анну побачили 14 лютого за вечерею у Лондоні, а після цього парочка пішла прогулятися, взявши з собою ще й їжу на винос.

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До речі, під час своєї зустрічі де Армас і Круз знайшли час навіть поспілкуватися з фанатами та наробити селфі.

💥 ¡Bombazo! 💖 Ana de Armas y Tom Cruise, pillados en una romántica cita en el barrio del Soho en Londres este San Valentín 🌹✨ pic.twitter.com/4kB3cYEyaS — Alba Medina (@Srtacotilleo) February 15, 2025

Цікаво, що це не вперше, коли пару помічали разом. До цього їх бачили в грудні, коли Том підвозив Анну.

У серпні минулого року Тома Круза підловили на побаченні з 25-річною співачкою Вікторією Канал. Дівчина тоді у своєму Instagram спростувала чутки про те, що вони зустрічаються і назвала Тома милим.

А взимку минулого року Том крутив роман з росіянкою Ельсіною Хайровою, навіть встиг познайомитися з її дітьми. Однак пара розбіглася через два місяці зустрічань, нібито через те, що в актора "охололи почуття".

Анна де Армас зустрічалася з Беном Аффлеком з 2019 по 2021 рік. Вони познайомилися на зйомках фільму і спочатку навіть намагалися приховувати свій роман, щоправда, їх таки розкрили. Вони розійшлися через надмірну увагу ЗМІ.