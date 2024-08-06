"Він милий": співачка, якій закидають роман з Крузом, прокоментувала їхню близькість

Потенційна дівчина Круза прокоментувала їхні відносини фото GETTY IMAGES

Не встигли в ЗМІ обговорити новий потенційний роман голлівудського актора Тома Круза із молодшою на 37 років співачкою Вікторією Канал, як дівчина спростувала чутки про свою близькість із зіркою.

У своєму Instagram 25-річна артистка напряму прокоментувала закиди та висміяла їх.

"Друзі, це просто божевілля, але очевидно таблоїди думають, що я зустрічаюсь із Томом Крузом. Я – вмерла зі сміху. Давайте підемо по гарячих слідах: мені шкода, вас роздратовувати, але я не зустрічаюся з ним, хоч він і милий та прекрасний митець. Смішно, ніколи не думала, що в житті доведеться таке пояснювати вголос", – сказала вона.

25-річна співачка не стала тримати інтригу та висловилася щодо "роману" з Томом Крузом фото з Instagram Вікторії Канал

Дівчина також звернулася до конкретних медіа, попросивши їх обирати кращі світлини, ніж ті, які вони поставили в попередніх матеріалах про них із Крузом. А також писати про неї як про іспанську співачку Вікторію Канал, а не "піаністку з однією рукою, чиє ім’я залишається невідомим".

"З усією серйозністю народ, Том виключно вихована та надихаюча людина і ментор… І знову ж таки, я дружу з ріноманітними людьми, які дуже відрізняються від мене. Ти вчишся відкриватися життю і воно дарує тобі таки вчителів", – підсумувала Вікторія.

Вікторія не має кінцівки від народження фото з Instagram Вікторії Канал

Як відомо, приводом для чуток про роман між Крузом та Канал став візит дівчини на знімальний майданчик актора, а також "нерозлучність", яку їм закидали інсайдери.

Нагадаємо, Том Круз у 2024-му вже встиг відзначитись коротким романом із дочкою ексдепутата держдуми РФ. Щоправда, зірка швидко схаменувся і зрозумів, що його пасія не вартує таких репутаційних ризиків.