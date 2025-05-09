Матвієнко напередодні Дня матері показалася з доньками і покійною мамою та закликала робити усе можливе

Співачка Тоня Матвієнко до Дня матері, який відзначається 11 травня, запостила сімейні фото з трьома поколіннями жінок своєї родини.

У своєму Instagram артистка також залишила допис, де наголосила про важливість зв'язку і спілкування з рідними.

Тоня показалася без макіяжу на фото з 9-річною донькою Ніною

"Що таке щастя? Для мене — це бути мамою двох донечок, які є продовженням мого роду. Це справжнє диво — носити їх під серцем, народити, жити з ними, зростати разом. А коли тебе не стане — вони залишаються як частинка тебе... Ці слова я чула від своєї мами.

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Мами — це найкращі захисниці, ангели, лікарі, вчителі. У мами є всі професії світу, коли мова йде про її дитину. Вона завжди знайде рішення, вилікує, заспокоїть, навчить. А взагалі, я стільки не сказала, не зробила з своєю мамою, тому наголошую, що робіть все можливе, поки не пізно. З нагоди Дня матері, який ми відзначаємо цьогоріч 11 травня, я закликаю кожного: не чекайте, не відкладайте. Говоріть мамі найтепліші слова, обіймайте, робіть усе можливе!", - закликала співачка.

Тоня зі старшою донькою Уляною і мамою Ніною Матвієнко, яка пішла з життя 8-го жовтня 2023-го року після боротьби з раком

Нагадаємо, незадовго до своєї смерті, вже перебуваючи в лікарні, 75-річна Ніна Матвієнко записала прощальне аудіопослання. Як відомо, хвороба артистки дуже швидко дала про себе знати і забрала її десь за місяць.

Як відомо, Тоня Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян одружені з 2017 року і подружжя має спільну доньку Ніну.

А старша Уляна - від попередніх стосунків Тоні. В Арсена також є двоє синів - Влад та Артем.