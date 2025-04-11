На сцені, в ліжку і на кухні: Арсен Мірзоян пригадав теплі спільні моменти з Тонею Матвієнко. Фото
Співак Арсен Мірзоян, який влітку святкуватиме 8-му річницю шлюбу зі співачкою Тонею Матвієнко, поринув у спомини і вирішив поділитися ними й зі своєю аудиторією.
У Facebook артист запостив велику добірку архівних фото з коханою, що назбиралися за роки їхнього спільного життя.
"Буває так або не буває", - загадково підписав Мірзоян.
Нагадаємо, ТаблоID оповідав історію кохання Тоні та Арсена, яка розпочалася з доленосної зустрічі на "Голосі країни". Як відомо, Мірзоян на той момент перебував у шлюбі з першою дружиною, від якої має двох синів. Тоня відкрито визнає, що скривдила ту жінку і вона досі на неї ображена.
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