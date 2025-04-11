На сцені, в ліжку і на кухні: Арсен Мірзоян пригадав теплі спільні моменти з Тонею Матвієнко. Фото

Співак Арсен Мірзоян, який влітку святкуватиме 8-му річницю шлюбу зі співачкою Тонею Матвієнко, поринув у спомини і вирішив поділитися ними й зі своєю аудиторією.

У Facebook артист запостив велику добірку архівних фото з коханою, що назбиралися за роки їхнього спільного життя.

"Буває так або не буває", - загадково підписав Мірзоян.

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Арсен вирішив поділитися особистими світлинами з їхнього з Тонею фотоархіву

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Цікаво, Тоня дозволила чоловікові викласти це фото або в когось будуть проблеми?

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Нагадаємо, ТаблоID оповідав історію кохання Тоні та Арсена, яка розпочалася з доленосної зустрічі на "Голосі країни". Як відомо, Мірзоян на той момент перебував у шлюбі з першою дружиною, від якої має двох синів. Тоня відкрито визнає, що скривдила ту жінку і вона досі на неї ображена.



