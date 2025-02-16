"Знає, що тільки мій": Матвієнко пояснила, як реагує на залицяння фанаток до Мірзояна

Фото з Instagram Тоні Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла, чи підбивають клинці до неї прихильники та як вона реагує на фанаток чоловіка, співачка Арсена Мірзояна.

За словами Тоні, до неї шанувальники не залицяються.

"Мене досі чоловіки бояться. Хоч би хтось підійшов! Он на Арсена прихильниці просто вішаються. Він дивується: "В тебе не так?" Я сміюся: "Та, боже, їх не видно, покажіть мені хоч одного", - сказала співачка в інтерв'ю oboz.ua.

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За словами Матвієнко, вона не є ревнивою, проте те, що належить їй, не віддасть нікому.

"А це трішки інше, бо ревнощі – це більше про невпевненість. Він знає, що тільки мій. І ще ми домовилися, що якщо щось таке відчуваю, всередині все закипить, то відверто скажу йому про це. Бо якщо промовчу, то він же не розумітиме, що відбувається. А я можу психонути і кудись поїхати навіть", - додала вона.

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Тоня також розповіла, як Арсену вдається заспокоїти її почуття.

"Якщо він розуміє, що зі мною, ще до того, як я йому скажу, то завжди підходить і обіймає. І на цьому я заспокоюсь. Я Овен, воно в мені як вогонь запалюється. Але цьомнув – і все, спокійна", - пояснила зірка.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян у шлюбі вже 7 років. Також подружжя має 9-річну донечку Ніну.

Раніше ТаблоID розповідав історію кохання Тоні та Арсена.