"Знає, чим мені вгодити": Матвієнко розказала про романтику і дружбу з Мірзояном після 7 років шлюбу

Співачка Тоня Матвієнко, яка в червні святкуватиме восьму річницю шлюбу зі співаком Арсеном Мірзояном, зізналася, що він для неї не лише коханий чоловік, а і друг.

Про це, а ще про те, як проявляється романтика у їхніх стосунках, 43-річна Тоня розказала "KP.ua".

Зі слів Матвієнко, під час повномасштабної війни її коло спілкування дуже звузилося: найкращі подруги за кордоном, а мама, Ніна Митрофанівна пішла з життя восени 2023-го.

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"Мої друзі тепер - не ті, кому я хочу розказати якісь таємниці, а люди, які близькі мені по духу, з ким ми разом працюємо. Можливо, хтось скаже, що працювати разом і дружити – це не одне й те саме. Але саме ці люди зараз поруч зі мною", - поділилася Тоня.

46-річний Арсен - коханий чоловік, друг та батько 9-річної доньки Тоні Фото Ольги Колодніцької

Арсена вона стовідсотково може назвати своїм другом, але "поплакатися" йому не може.

"Розповісти – так. А поплакатися – не завжди. Чоловіки інколи не люблять, коли плачуть. Не завжди він може це витримати. Він - така людина, яка може просто вислухати. Але не буде давати поради, що робити", - пояснила вона.

Тоня та Арсен домовилися проговорювати між собою, коли комусь із них чогось бракує в стосунках. Так, наприклад, інколи Матвієнко озвучує коханому, коли їй потрібні квіти від нього.

"Це все від настрою залежить. Я не завжди хочу, щоб був такий стан постійного медового місяця. Інколи він мені й не потрібний. Як каже Арсен: "Коли ти вся в роботі, забуваєш про все, все між нами добре"", - переповіла артистка.

Мірзоян та Матвієнко час від часу повертаються в стан медового місяця, але не живуть у ньому постійно Фот з Instagram Матвієнко

"Але інколи можу видати якусь претензію: "А чому ти мені давно квіти не купував?" Хоча це навіть не претензія. Просто мені цього хочеться в даний момент, я йому це кажу, і він це робить. Він дуже добре мене знає. Якщо я відчуваю, що чоловік мене не любить, не хоче мене, то не розумію, навіщо мені з ним жити. Я хочу, щоб я була цікавою чоловікові", - наголосила Тоня.

"Він знає, чим мені вгодити. І як тільки перестає такі речі робити, мені наче якось некомфортно. Як я вже сказала, є різні періоди, різний настрій. Буває, мені цього дуже хочеться, я цього потребую. Буває, коли мені не потрібно, і я просто не звертаю на це увагу. Але потім включаюся і кажу, що не так. Ми зрозуміли у стосунках, що краще казати, чого тобі не вистачає", - додала вона.

Нагадаємо, ТаблоID оповідав історію кохання Матвієнко та Мірзояна, які зустрілися на "Голосі країни" в 2011-му році.

Як відомо, Тоня розказувала, на кого в їхній родині лягає більше навантаження в плані побуту.