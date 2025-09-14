20-річна трансгендерна донька Ілона Маска ефектно дебютувала на Тижні моди у Нью-Йорку

20-річна трансгендерна донька Ілона Маска, Вів'єн Дженна Вілсон дебютувала як модель на подіумі Тижня моди у Нью-Йорку.

Зокрема, Вів'єн презентувала на собі образ з весняно-літньої колекції 2026 року бренду Prabal Gurung.

Дівчина пройшлася подіумом у в'язаній з тонкої пряжі білій сукні, поверх якої вона одягнула такий же светр з візерунком-косою, високою горловиною та рукавами-ліхтариками.

Нагадаємо, нещодавно Вів'єн Вілсон, яка не спілкується з батьком-мільярдером Ілоном Маском, зізналася, як ставиться до його скандальних дій та висловлювань.

До слова, у травні Вів'єн дебютувала у модному кампейні з 12-метровою косою.