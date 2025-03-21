"Жалюгідний інфантил": трансгендерна донька Ілона Маска з'явилася в глянці та розказала, якої думки про батька

Трансгендерна дочка Ілона Маска попозувала для молодіжного глянцю Фото Andy Jackson для Teen Vogue

Старша донька мільярдера Ілона Маска, Вів'єн Дженна Вілсон, яка не спілкується з ним із 2020-го року, зізналася, якої вона думки про батька та його скандальні вчинки й висловлювання.

Ставши героїнею номеру Teen Vogue, 20-річна юнка розказала, що спонукало її здійснити трансгендерний перехід, як сприйняла його її мама та ким вона бачить себе у майбутньому.

Для дівчини це перша глянцева фотосесія

Як пояснила Вів'єн, хоча вона і не підтримує стосунки з Ілоном, вважає правильним публічно реагувати на те, що він робить і з чим вона не згодна. Її дратує те, що її з ним асоціюють.

"Тобто я читаю щось про нього і думаю: "Бляха, це крінж, мабуть, треба написати про це пост і засудити". Кілька разів я так і робила. Нацистське вітання (на інавгурації Дональда Трампа - ред.) - це було ненормально. Називатимемо дулю дулею, а нацистське вітання - тим, що воно собою являло. Та херня точно була нацистським вітанням", - запевнила дівчина.

Вів'єн не спілкується зі своїм батьком, а про народження його молодших нащадків дізнавалася з мережі

Страху перед Ілоном, попри його багатство та впливовість, у дочки нема.

"Він - жалюгідний інфантил. Чого мені його боятися? "Оххх, у нього так багато влади." Ні, ні, ні. Мені насрати. Чого мені боятися цю людину? Бо він багатий? О, ні, я аж тремчу. О, жижки трясуться. Мені насрати, скільки в нього грошей. Я не боюся. Справді не боюся. Він володіє Twitter. Окей. Мої вітання", - зазначила вона.

Із матір'ю, письменницею Джастін Вілсон, у Вів'єн стосунки хороші. Вона підтримує доньку, зокрема, на відміну від батька, підтримала її й у рішенні здійснити перехід. Дівчина жалкує про те, що свого часу здійснила камінгаут через Instagram, а не повідомила про це спочатку мамі.

"Це був вечір, десь 11-та, і я подумала: я знаю як факт, що я - транс. На той момент я знала про це вже кілька місяців і відчула: я, бляха, більше не можу. Це був той момент, коли пубертат справді набирав обертів і все в моєму житті розвалювалося. У мене постійно ставалися нервові зриви посеред уроку. Я не витримувала щодня. Я не хотіла прокидатися, не хотіла нічого робити. Я просто хотіла згнити, дуже хотіла. Це було відчуття, що я більше не можу. Якщо я продовжу ховатися, це заведе мене на дуже деструктивний шлях", - пригадала Вів'єн, яку при народженні звали Ксав'єр.

На думку Вілсон, багато людей не розуміє, що такі люди, як вона, не самі обирають свою трансгендерність. Дівчину жахає те, що відбувається в США після обрання президентом Дональда Трампа, а чинний уряд вона порівнює з "мультяшним злом".

"Не думаю, що люди розуміють те, що бути трансом - це не є вибір"

Сама Вів'єн нині живе і навчається в Японії. Дівчина вчить японську, французьку та іспанську. Колись Вілсон думала стати перекладачкою, нині ж дивиться в бік моделінгу та письменництва.

"Моя абсолютна мрія - знятися в реалітішоу, що, я знаю, абсолютно жалюгідно", - зізналася донька Маска.

Нагадаємо, Ілон Маск свого часу заявив, що "втратив сина" і що його обманом змусили підписати дозвіл на трансперехід неповнолітньої на той момент Вів'єн.