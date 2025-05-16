Трансгендерна дочка Маска з 12-метровою косою дебютувала в модному кампейні
Старша дочка американського мільярдера Ілона Маска, Дженна Вілсон, яка у нещодавньому інтерв'ю казала, що поглядає в бік моделінгу, вирішила не відкладати справу в довгий ящик.
21-річна дівчина, яка від народження і до свого транспереходу була хлопцем на імя Ксав'єр, знялася для свого першого кампейну. Її запросив бренд квірфрендлі одягу Wildfang.
Родзинкою одного з образів Вілсон стала гігантська коса. Як зазначила дівчина в Instagram, зроблена вона з акрилових волокон і має довжину приблизно в 12 метрів.
"Я побачила себе в дзеркалі і така: "Ох, дідько. Я прекрасна", - зі сміхом зізналася Дженна в коментарі People.
Рекламну кампанію приурочено до Місяця прайду. Всі кошти з продажів однієї футболки з колекції буде передано організації The Trevor Project, яка допомагає запобігати суїцидам серед молодих представників LGBTQ+. До розробки дизайну цієї футболки доклала руку сама Дженна. На ній написано: "Існування не має бути чимось революційним".
Як відомо, 53-річний Ілон Маск, в якого є ще дюжина нащадків, стосунків із Дженною не підтримує, позаяк вважає, що "втратив сина". Дівчина ж, зі свого боку, вважає батька "жалюгідним інфантилом" та брехуном.
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