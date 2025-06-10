Желейні, на липучках і плетені: трендове взуття на літо 2025. Фото

Крім спекотних днів та більшої кількості вітаміну D, літо також приносить нові тенденції модного одягу, а особливо літнього взуття. Багато з трендових пар - це сучасні варіації класики, включаючи клоги, спортивні балетки та креативні желейні сандалії. А що ще пропонують дизайнери цьогоріч?

ТаблоID зібрав тренди взуття на літо 2025, які так і чекають опинитися у вашому гардеробі.

Спортивні балетки

Мабуть, найсуперечливішим трендом цього сезону є спортивні балетки (поєднання снікерсів і балеток). Їхні характерні риси - ремінці, майже непомітна підошва і стрункий силует.

Тренд для тих, хто втомився від всього звичайного Фото з Instagram

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Ми пропонуємо замінити ними білі кросівки: їхня форма буде чудово виглядати з робочими брюками, облягаючими сукнями та довгими шортами.

Дуже витончено та сучасно Фото з Instagram

Клоги

Стиль бохо продовжує закріплюватися на фешнпозиціях. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу зручним і стильним балеткам, туфлям на низькому каблуці або височенним платформам - ці богемні клоги все одно знайдуть місце у вашій шафі.

Поєднуйте їх з довгими білими спідницями або квітковими сукнями, щоб створити невимушений образ.

Клоги можна цікаво стилізувати Фото з сайту Steve Madden

Колись це взуття вважалося несмаком Фото з сайту Next

Желейні сандалі

Желейні сандалі - ще одна знахідка з минулого. М'які, кольорові, схожі на желе - це літнє взуття вже стало вірусними.

Можна додати у добірку речей, що повернулися з минулого Фото з Instagram

У 2025 році найкраще поєднувати їх з більш вишуканими речами, такими як плісировані брюки, літні сукні та довгі шорти. Покладіть їх у свій чемодан разом з майкою та лляними штанами і ви будете найстильнішою у відпустці.

А от стилізуємо ці літні сандалі більш сучасно Фото з Instagram

Т-подібні силуети

Туфлі з T-подібною перемичкою повернулися до вас аж з 1930-х і точно є синонімом ретрогламуру. Сьогодні дизайнери продовжують використовувати їх, щоб підкреслити жіночну витонченість.

Багато брендів продемонстрували чимало варіантів цього силуету у 2025-му, тож зараз ви можете знайти подібні моделі в будь-якому ціновому діапазоні та розбавити гардероб чимось новим.

Ще один тренд з минулого Фото з Instagram

Для поціновувачів мінімалізму Фото з сайту Reversible

Плетені

Плетені моделі завжди користуються популярністю в цю пору року. Вважайте ці моделі еволюцією торішніх популярних сітчастих балеток. Вони трохи вишуканіші і будуть ідеально пасувати до легкого костюма або літньої сукні.

І у такому літньому взутті не має бути спекотно Фото з сайту Zara

Універсальне взуття на літо Фото з сайту

Балетки з ремінцями/шнурками

Іноді, щоб взуття виділялося, достатньо лише однієї додаткової деталі, а цього літа якраз в моді довгі шнурки та масивні ремінці.

Ці балетки залишаються зручними для повсякдення, створюючи ідеальний баланс між фантазією та практичністю. Візьміть приклад з балерин і поєднуйте їх з сукнею-балоном або пишною спідницею.

Балетки з нами надовго Фото Reserved

В'єтнамки

Колись вʼєтнамки вважлися суворо пляжним взуттям. Але легкою рукою дизайнерів та інфлюенсерок це літнє взуття отримало нове життя. Цьогоріч залишаються в моді вʼєтнамки з нульових на підборах або ж звичайні гумові, котрі чудово пасуватимуть усюди.

Вʼєтнамки можуть бути дуже елегантними Фото з Instagram

І на пляж, і в місто Фото з Instagram

На липучках

Практичне та надзвичайно зручне - літні босоніжки на липучках те, що треба для повсякденного життя. Як зазначає Vogue, це взуття роками не покидає своїх позицій і залишається безсмертною класикою на спекотну пору року.

Максимально зручна пара на літо Фото з сайту Reserved

Для тих, хто любить практичність і функціональність Фото з сайту Next

Нагадаємо, ТаблоID нещодавно збирав цікаві та стильні образи на літо 2025, що будуть доречними до вашої новенької пари літнього взуття.