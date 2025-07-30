"Тримаємось за кожну мить, яка схожа на нормальне життя": Ребрик у Туреччині повеселилася з доньками на пінній вечірці

Марія Мельник - 30 липня, 11:15

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка разом з трьома доньками гайнула на море, продовжує показувати свій відпочинок.

В Instagram мама запостила фото з пінної вечірки і розказала, як важливо не забувати про безтурботність.

Донька Ребрик за кавуном

Маленька Аделіна буквально є уособленням вислову "ми те, що їмо"

Аделіна у рожевому



Діти Ребрик на вечірці

Дівчата відпочивають в Анталії, де пройшла пінна вечірка

Пінна вечірка, на яку діти так чекали. Знаєте, що усвідомила? Що безтурботність, яка має бути звичною, для нас за останні роки стала розкішшю, - виклала свої думки ведуча

"Пінна вечірка, на яку діти так чекали. Знаєте, що усвідомила? Що безтурботність, яка має бути звичною, для нас за останні роки стала розкішшю", - виклала свої думки ведуча

Безтурботність, яка аж болить. Бо не всі можуть її собі дозволити. Не покидає мене це почуття несправедливості за кордоном, де життя вирує на повну, - зізналася Лілія

"Безтурботність, яка аж болить. Бо не всі можуть її собі дозволити. Не покидає мене це почуття несправедливості за кордоном, де життя вирує на повну", - зізналася Лілія

Бо поки вдома падають ракети, ми тримаємось за кожну мить, яка схожа на нормальне життя, - написала Ребрик

"Бо поки вдома падають ракети, ми тримаємось за кожну мить, яка схожа на нормальне життя", - написала Ребрик

Нагадаємо, раніше Ребрик зробила пост, в якому заявила, що втомилася відкладати життя.

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Лілія Ребрик
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