"Тримаємось за кожну мить, яка схожа на нормальне життя": Ребрик у Туреччині повеселилася з доньками на пінній вечірці
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка разом з трьома доньками гайнула на море, продовжує показувати свій відпочинок.
В Instagram мама запостила фото з пінної вечірки і розказала, як важливо не забувати про безтурботність.
Нагадаємо, раніше Ребрик зробила пост, в якому заявила, що втомилася відкладати життя.
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