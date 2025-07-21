"Тренується жити за правилами багатодітної родини": Ребрик розказала про кумедну звичку 1-річної доні і показала милі фото
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, головним артистресом у чиїй родині є наймолодша донечка Аделіна, поділилася в Insta-сторіс новими фото дівчинки.
На них Аделька, вбрана у піжаму з квіточками, тримає в кожній руці по сирничку. Чому їх неодмінно має бути два, пояснила зіркова мама.
"Після темної ночі хочеться світла. Ось воно - в піжамі, з пальмою на голові й з двома сирниками (с - стабільність)", - зазначила 44-річна Ліля.
"Два сирники - бо один це занадто ризиковано для багатодітної родини. І, щоб ви розуміли, у Адель всього має бути по два. Навіть дві соски. Від народження дитина тренується жити за правилами багатодітної родини", - пожартувала вона.
Нагадаємо, Аделіні рочок виповнився у березні. Ребрик показувала, як святкували перший день народження крихітки і що подарували. Як відомо, в Лілії є ще дві старші доньки, Діана та Поліна від хореографа Андрія Дикого. ТаблоID розповідав історію стосунків цієї пари, яка живе у шлюбі вже 13 років.
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