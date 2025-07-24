Ребрик показала, як розважалася з трьома доньками на шляху до Анталії

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик разом зі старшими доньками Поліною і Діаною та 1-річною Аделіною гайнули на море.

У своєму Instagram багатодітна мама показала, як разом з дівчатами розважалася на шляху у теплі краї.

А фотографував чоловік? Адже він має право виїжджати як батько трьох дітей

Ребрик з дітьми полетіла у Туреччину, в Анталію

"Це мої дві буньки в аеропорту в очікуванні валіз. Поля завжди готова підтримати двіж Адель. Придумали гру - сидіти на підлозі. І знаєте, коли третя дитина - вже навіть не заперечую. Хочете сидіти - сидіть", - поділилася Ребрик.

Мама мило називає дівчат буньками

Нагадаємо, старшій старшій доньці Ребрик та її чоловіка Андрія Дикого - 12 років, дівчинка серйозно займається танцями. А Поліні, яка любить сідати на шпагати, у квітні виповнилося 7.