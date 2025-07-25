"Не шукаю розваг, шукаю точки опори": Ребрик на морі з дочками заявила, що відкинула докори сумління

Актриса і телеведуча Лілія Ребрик в очікування хейта через свою відпустку з дітьми в Туреччині написала пост, в якому заявила, що втомилася відкладати життя.

Багатодітна мама показала, як дочки радіють морю, та пояснила, що не шукає розваг, а лише хоче, аби в її дівчаток було дитинство.

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"Не можу більше жити з синдромом відкладеного життя. Не приховую: інколи ніяково, що я йду у відпустку (раз на рік!), що везу дітей до моря, що зараз посиплеться негатив у коментах. Але життя - одне. Дитинство - одне. І в ці втомлені і поранені часи я не шукаю розваг. Я шукаю точок опори. Для мене зараз це - мої діти на морі", - пояснила Лілія.

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"Тому відкидаю всі докори сумління і беру тиждень без синдрому відкладеного життя! Тільки - ми, море, сміх дівчат (ага, і сварки також - куди ж без цього!) і повноцінний сон!", - наголосила Ребрик.

Ліля вирішила не позбавляти своїх дітей дитинства з морем

Нагадаємо, два роки тому, коли Лілія також була в Туреччині на відпочинку, їй прилетіло в коментах за відпустку під час війни. Актриса тоді відповіла і порадила не рахувати чужі гроші.