"Ходити вдома голою": Трінчер пояснила, чому хоче мати стосунки з чоловіком, а чому - ні

Фото з Instagram Трінчер

Співачка Анна Трінчер, яка восени 2023-го року розлучилася зі скандальновідомим блогером Олександром Волошиним, зізналася, які плюси, а які мінуси вбачає для себе у перебуванні в стосунках.

Докладний список 23-річна дівчина сформулювала в Instagram-пості, який назвала "роздумами, які не на часі".

Анна замислилася про стосунки: варто або ні

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"Я би хотіла мати стосунки, та я хочу ходити вдома голою, хочу прокидатись і засинати коли мені зручно", - зізналася Аня.

Не в захваті Трінчер і від ідеї бути змушеною переїхати в інше житло або ж виділяти комусь місце у шафі та ванній своєї квартири.

"Мені лінь знайомитись і дізнаватись щось про людину. Я не хочу через декілька місяців розчаруватись в тому образі, що придумали мої гормони", - зазначила вона.

На цьому фото поруч із зіркою міг би стояти якийсь щасливчик, але...

"Не хочу виділяти свої вечори і розділяти свої сніданки", - додала зірка.

А ще Ані подобається слухати мантри 24/7 та гучно співати в себе вдома, не будучи змушеною враховувати чиїсь побажання.

"Не хочу менше працювати, не хочу менше приділяти час подругам, не хочу намагатись прийти раніше з роботи, не хочу пояснювати чому я так багато працюю, не хочу виділяти ресурс на сварки. На побачення теж часу не маю. Не хочу думати про нього, у мене багато роботи, не хочу намагатись приєднати наші два різних світобачення", - заявила Трінчер.

Тепер ми знаємо, що Трінчер удома співає і ходить голяка. А може, поєднує це

Але, не стала приховувати зірка, список "але" в неї теж чималий.

"Хочу приходити втомленою з роботи в його обійми, хочу отримувати "доброго ранку, кохана" і "гарних снів"", - почала вона.

"Хочу щоб гладив по волоссю, хочу, щоб цілував ручки, хочу квіти тільки від нього, хочу з ним кохання. Сумую за тими метеликами (можливо вони вже і не повернуться?)", - поцікавилася артистка.

Артистка, чий шлюб тривав лише півтора року, поки зважує плюси та мінуси нових стосунків

"Хочу відміняти свої ранкові плани, бо наші ніжки в ліжку сильно заплутались, хочу готувати сніданки на двох, хочу думати про нього, думати а про що думає він. Хочу збиратись на побачення, хочу приходити з нього і думати, а що далі? А що я відчуваю?", - поділилася вона.

Анна хоче надихатися чоловіком та його успіхами, мотивуватися ставати кращою самій.

"Хочу підтримки, хочу, щоб мене він розумів, хочу чути "я вирішу, кохана". Хочу супрадін та ібупрофен від нього, коли хвора", - додала вона.

Як відомо, потроху ходити на побачення Трінчер почала через декілька місяців після розставання з Волошиним та маючи чіткий віковий критерій для потенційних кавалерів. У серпні Аня зізналася, що це був найважчий рік у її житті.