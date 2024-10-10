Трінчер відтяла собі коси у пронизливому кліпі про болісний розрив із CHEEV. Відео

Артисти Анна Трінчер та CHEEV (Влад Чижиков) представили спільний трек - про втрачене кохання та переживання болісного для обох розриву. У нього обоє вклали власний досвід із минулого.

На початку відео героїня Ані власноруч відтинає собі ножицями волосся.

Трінчер і CHEEV запрем'єрили пронизливу та чуттєву спільну роботу Скрін із відео, фото пресслужби

Герої Ані та Влада переживають розставання

"Для мене ця пісня – заклик до того, що справжнє кохання вимагає часу, зусиль і щирості. Кохати треба вчасно, не відкладати на потім і не боятися вкладати всі свої емоції та сили у стосунки. Адже любов – це не лише відчуття, а й велика робота. Я хочу донести до кожного, що стосунки – це не просто романтика, а щоденна праця, готовність слухати, розуміти і будувати спільне майбутнє разом", - поділилася Трінчер.

"Пісня "Не знаю" про стан самотності й відчуття, які переживає кожен з нас одразу після розриву. Це момент, коли у тобі борються дві людини: одна каже, щоб розрив був правильним рішенням, але друга нагадує, скільки у вас в парі було неймовірних моментів, які зробили вас ближче і які не хочеться забувати", — зізнався Влад CHEEV.

Чи в змозі спільне минуле та спогади повернути втрачене кохання - це питання мучить героїв кліпу

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Нагадаємо, нещодавно Трінчер, яка торік розлучилася зі скандальним блогером-утікачем Олександром Волошиним, навела аргументи, чому хоче нових стосунків, а чому - ні.