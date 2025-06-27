Дружина Усика у шкіряному джампс'юті посвітила стегнами на тлі ретроавто
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина Усик попозувала на тлі ретро-авто.
Для фото Усик обрала ефектний білий шкіряний лук з глибоким декольте і підкреслила вуста кольором бургунді.
Нагадаємо, у Катерини та Олександра Усиків є четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 1-річна Марійка, 12-річний Кирило та 10-річний Михайло.
Щоби тримати форму, багатодітна мама робить спеціальний сет вправ для зміцнення тіла.
До речі, Ліза також займається спортом. Раніше вона показувалася на тренуванні зі штангою.
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