Мадонна у трусиках з акцентом наробила ніжних фото з квіткою в ліжку

Американська співачка Мадонна, яку шанувальники звикли бачити в зухвалих образах, здивувала ніжною зйомкою.

На фото 66-річна попікона показалася не в шкірі, сітці та латексі, а в простій білій майці, бежевих трусиках та з квіткою в руках.

Незвично бачити Мадонну не у провокативних ракурсах

Співачка посвітила стегнами у бежевому спідньому

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За час зйомки зірка встигла змінити трусики

Мадонні явно закортіло ніжності

Частіше за зухвалі фото топлес від співачки можна побачити хіба що її світлини з родиною.

Нагадаємо, родина Мадонни - чимала. Співачка має 28-річну Лурдес, 24-річного Рокко, 19-річного Девіда, 18-річну Мерсі та 12-річних близнючок Стеллу й Естер. Родина нерідко збирається разом і має багато спільних фото.