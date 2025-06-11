Мадонна у трусиках з акцентом наробила ніжних фото з квіткою в ліжку

Марія Мельник - 11 червня, 12:45

Американська співачка Мадонна, яку шанувальники звикли бачити в зухвалих образах, здивувала ніжною зйомкою.

На фото 66-річна попікона показалася не в шкірі, сітці та латексі, а в простій білій майці, бежевих трусиках та з квіткою в руках.

Мадонна в прозорій майці

Незвично бачити Мадонну не у провокативних ракурсах

Мадонна у трусиках

Співачка посвітила стегнами у бежевому спідньому


Мадонна у бікіні з акцентом

За час зйомки зірка встигла змінити трусики

Мадонна з квіткою в роті

Мадонні явно закортіло ніжності

Частіше за зухвалі фото топлес від співачки можна побачити хіба що її світлини з родиною.

Нагадаємо, родина Мадонни - чимала. Співачка має 28-річну Лурдес, 24-річного Рокко, 19-річного Девіда, 18-річну Мерсі та 12-річних близнючок Стеллу й Естер. Родина нерідко збирається разом і має багато спільних фото.

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Мадонна
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