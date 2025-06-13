Дружина Усика в вишуканій сукні з голими плечима похизувалася пишним бюстом і тонкою талією

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася в соцмережі черговим своїм стильним фотосетом.

Багатодітна мама підкреслила свою талією та груди ефектним чорним платтям.

Катерина замріяно попозувала коло балюстради

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Фото вона опублікувала в Instagram, замість підпису обмежившись трьома чорними серденьками.

Дружина спортсмена вбралася в ефектну та спокусливу сукню

Нещодавно мама двох доньок і двох синів показувала, як працює над своєю фігурою

Усик перед камерою посвітила пишним бюстом

Нагадаємо, в травні Катерині виповнилося 37 років. Для своєї вечірки жінка обрала незвичну тематику.

Як відомо, 38-річний Олександр називає себе "царем підкаблучників", а його дружина зізнається, що з кожним спільним роком усе більше відчуває його кохання.