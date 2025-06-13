Дружина Усика в вишуканій сукні з голими плечима похизувалася пишним бюстом і тонкою талією

Марія Ткаченко - 13 червня, 17:30
Катерина Усик
Фото emiliakulieva

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася в соцмережі черговим своїм стильним фотосетом.

Багатодітна мама підкреслила свою талією та груди ефектним чорним платтям.

Катя Усик

Катерина замріяно попозувала коло балюстради


Фото вона опублікувала в Instagram, замість підпису обмежившись трьома чорними серденьками.

Дружина Усика

Дружина спортсмена вбралася в ефектну та спокусливу сукню

Чорна сукня
Дружина Олександра Усика

Нещодавно мама двох доньок і двох синів показувала, як працює над своєю фігурою

Дружина Усика в інстаграм
Катерина Усик в інстаграм

Усик перед камерою посвітила пишним бюстом

Нагадаємо, в травні Катерині виповнилося 37 років. Для своєї вечірки жінка обрала незвичну тематику

Як відомо, 38-річний Олександр називає себе "царем підкаблучників", а його дружина зізнається, що з кожним спільним роком усе більше відчуває його кохання. 

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