Дружина Усика в вишуканій сукні з голими плечима похизувалася пишним бюстом і тонкою талією
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина поділилася в соцмережі черговим своїм стильним фотосетом.
Багатодітна мама підкреслила свою талією та груди ефектним чорним платтям.
Фото вона опублікувала в Instagram, замість підпису обмежившись трьома чорними серденьками.
Нагадаємо, в травні Катерині виповнилося 37 років. Для своєї вечірки жінка обрала незвичну тематику.
Як відомо, 38-річний Олександр називає себе "царем підкаблучників", а його дружина зізнається, що з кожним спільним роком усе більше відчуває його кохання.
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