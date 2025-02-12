"Чому ми себе знищуємо?": вагітна Кошмал у складній стійці на руках поміркувала про (не)любов до тіла

Акторка Анна Кошмал, яка очікує на другу дитину, показалася за йогою.

На сторінці в Instagram разом із тренуванням 30-річна зірка поміркувала про любов до себе і свого тіла, а також про самознищення.

"Чому ми не бережем себе і своє тіло так, як це робимо в період вагітності? Коли жінка носить дитину під серцем, то не вживає алкоголь, не курить, не труїть себе будь-якими ліками з першого ліпшого приводу, і часто слідкує за харчуванням, щоб отримувати усі необхідні поживні елементи для здорового розвитку дитини, не нехтує якісним сном.

На фоні періоду виношування маля, чому ж ми себе так не любимо до нього та після? Чому ми себе так знищуємо шкідливими звичками, залежностями і безконтрольним харчуванням? Любити себе по-справжньому — дбати про себе так само, як мама дбає про довгоочікувану дитину", - поміркувала Кошмал.

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Під час вагітності Кошмал знаходить сили і час на тренування, що свідчить про її любов до себе

"Люди постійно питають в соцмережах, одне з топових питань "як полюбити себе?". Я вас запевняю, замість того, щоб шукати умовні "марафони бажань", краще зайнятися простими практичними речами, як наприклад, власним здоров’ям. Адже розум та тіло - одне ціле, здоровий фізичний стан підтягує ментальний, це важливо. Бережіть себе", - порадила майбутня мама.

На останніх місяцях вагітності Анна може легко тримати себе на руках, і це дійсно вражає

Як відомо, Кошмал перебуває у шлюбі з 2017 року, однак приховує свого чоловіка від шанувальників. У подружжя є 6-річний син Михайло.

Актриса хоча й міркує про самознищення, однак з повагою ставиться до свого тіла, про що свідчать її регулярні заняття йогою.