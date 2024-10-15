Кошмал для стильних фото окреслила вагітний живіт тугеньким чорним міні
Акторка Анна Кошмал у Instagram поділилася світлинами з нового фотосету, для якого вбралася в чорне обтисле міні та високі чоботи.
29-річна зірка серіалів "Свати" та "Сашка", яка чекає на другу дитину, пожартувала, що це "умовно десятий допис, під яким її знову почнуть всі вітати", і вгадала.
Дехто з підписників, зокрема актриса Ольга Сумська лише тепер довідалися, що Аня при надії, та пораділи за неї у коментарях.
Нагадаємо, про вагітність Кошмал оголосила наприкінці вересня, причому зробила це в дуже оригінальний спосіб.
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