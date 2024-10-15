Кошмал для стильних фото окреслила вагітний живіт тугеньким чорним міні

Марія Ткаченко 15 жовтня, 16:15
Анна Кошмал
Фото Ilona Tyschenko

Акторка Анна Кошмал у Instagram поділилася світлинами з нового фотосету, для якого вбралася в чорне обтисле міні та високі чоботи.

29-річна зірка серіалів "Свати" та "Сашка", яка чекає на другу дитину, пожартувала, що це "умовно десятий допис, під яким її знову почнуть всі вітати", і вгадала.

Вагітна Анна Кошмал

"Новий аксесуар ідеально підходить до всього", - підписала фото акторка


Дехто з підписників, зокрема актриса Ольга Сумська лише тепер довідалися, що Аня при надії, та пораділи за неї у коментарях.

Анна Кошмал чекає на другу дитину

У Анни є 6-річний син Михайло. Цікаво, братик у нього буде чи сестричка?

Фігура Анни Кошмал

Кошмал і її варіант маленької чорної сукні

Анна Кошмал зі Сватів

Нагадаємо, про вагітність Кошмал оголосила наприкінці вересня, причому зробила це в дуже оригінальний спосіб.

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